Правительство приняло решение о повышении пособия семьям погибших военных

"Кабинет Министров Украины по настоянию Президента Владимира Зеленского принял решение о предоставлении адресной помощи к пенсии членам семей военнослужащих, в том числе добровольцев, погибших во время участия в АТО/ООС", - говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что пенсионное обеспечение семей погибших участников АТО/ООС было несправедливым. Существовала разница в размере выплат родным военнослужащих, погибших в 2014-2015 годах, и родным тех героев, которые погибли позже.

"Я был в Луцке в последний раз, и, скажу откровенно, было очень неприятно, когда одна мать говорит: "Неужели наши дети, которые погибли, защищая Украину, хуже тех детей, которые погибли сейчас, в 2019-2020 годах? Неужели это справедливо?". Это очень несправедливо. Родители получали разные деньги. Я сказал, что я исправлю этот вопрос, и стал разговаривать с правительством. И я им очень благодарен, что они решили этот вопрос", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что это решение будет распространяться на девять тысяч членов семей погибших военнослужащих.

"У нас не бывает худших. Они все герои, они все для нас одинаковы. Мы все равно ими гордимся и одинаково им все благодарны за то, что они защищали нашу Украину, нашу территориальную целостность и наш суверенитет", - сказал Глава государства.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная отметила, что Президент поручил правительству оперативно решить вопросы пенсионного обеспечения членов семей военнослужащих, погибших в первые годы войны.

"Это именно те военнослужащие, которые не имели хорошего денежного обеспечения, не было надбавок за выслугу лет, воинского звания. Собственно, в их семьях сегодня пенсии низкие - в полтора-два раза ниже, чем нынешние. Поэтому правительство нашло ресурсы и возможности решить этот вопрос и установило адресные доплаты к пенсиям", - отметила Лазебная.

Министр социальной политики заверила, что отныне наименьшая пенсионная выплата для членов семей погибших героев, где есть один нетрудоспособный, составит 7 800 грн, если двое нетрудоспособных - 12 200 грн, если трое - максимальная пенсионная выплата составит 17 120 грн.

"Пенсионный фонд проводит сейчас перерасчеты пенсий, и в сентябре семьи получат две выплаты - и за август, и за сентябрь", - подытожила Лазебная.

Родственники погибших героев поддержали решение Президента и выразили ему благодарность за такую инициативу.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №304/2020 "О награждении государственными наградами Украины", согласно которому орденом "За мужество" III степени награждены военнослужащие, погибшие в зоне проведения операции Объединенных сил.