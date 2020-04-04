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Уряд спростив порядок нарахування субсидій на час карантину

Уряд спростив порядок нарахування субсидій на час карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Кабмін дозволив відтермінувати штрафні санкції за несвоєчасну сплату комунальних послуг та спростив процедуру надання житлових субсидій. Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, передає УНН із посиланням на Урядовий портал.

“На державному рівні приймаються важливі рішення, спрямовані на підтримку українців під час карантину. На законодавчому рівні населенню було гарантовано безперебійне надання комунальних послуг та відтермінування штрафних санкції за їх невчасну оплату. Зараз Уряд здійснив ще один важливий крок у підтримці громадян в умовах карантину — спростив порядок надання житлової субсидії та запровадив додаткову компенсацію витрат на оплату комунальних послуг на час карантину”, — повідомив Чернишов.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 247 “Про особливості надання житлових субсидій” від 25 березня 2020 року, на період карантину забороняється припиняти надання житлових субсидій у випадках, передбачених Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848, крім обставин, що унеможливлюють надання житлової субсидії (переїзд родини або смерть одинокої особи).

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“Розрахунок житлових субсидій на період карантину відбуватиметься з урахуванням збільшених на 50% соціальних нормативів користування такими комунальними послугами, як централізоване водопостачання та водовідведенням, постачання гарячої води, газу та електроенергії для побутових потреб (окрім опалення) (соціальні нормативи, у межах яких надається субсидія на оплату ЖКП, встановлені підпунктами постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409)”, — додається у повідомленні.

“Відтерміновано впровадження з 1 травня 2020 року до першого числа місяця, наступного за місяцем закінчення карантину мінімального обов’язкового платежа за спожиті послуги у розмірі 20% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства. Житлова субсидія має бути призначена громадянам, які були звільнені з роботи в період карантину, відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України і зареєструвалися в службі зайнятості як безробітні”, — повідомили на урядовому порталі.

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“Також усім домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному періоді 2019/2020 років, субсидія на наступний період має призначатись автоматично”, — резюмували у повідомленні.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабмін спростив отримання допомоги по безробіттю на період карантину.

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