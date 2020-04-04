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Правительство упростило порядок начисления субсидий на время карантина

Правительство упростило порядок начисления субсидий на время карантина

Киев  •  УНН

 • 40910 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Кабмин разрешил отсрочить штрафные санкции за несвоевременную оплату коммунальных услуг и упростил процедуру предоставления жилищных субсидий. Об этом сообщил Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

“На государственном уровне принимаются важные решения, направленные на поддержку украинцев во время карантина. На законодательном уровне населению было гарантировано бесперебойное предоставление коммунальных услуг и отсрочка штрафных санкции за их несвоевременную оплату. Сейчас Правительство осуществило еще один важный шаг в поддержке граждан в условиях карантина — упростило порядок предоставления жилищной субсидии и ввели дополнительную компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг на время карантина”, — сообщил Чернышев.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 247 “Об особенностях предоставления жилищных субсидий” от 25 марта 2020 года, на период карантина запрещается прекращать предоставление жилищных субсидий в случаях, предусмотренных Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848, кроме обстоятельств, которые делают невозможным предоставление жилищной субсидии (переезд семьи или смерть одинокого лица).

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“Расчет жилищных субсидий на период карантина будет происходить с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов пользования такими коммунальными услугами, как централизованное водоснабжение и водоотведения, снабжения горячей воды, газа и электроэнергии для бытовых нужд (кроме отопления) (социальные нормативы, в пределах которых предоставляется субсидия на оплату ЖКУ, установленные подпунктами постановлением Кабинета Министров Украины от 06.08.2014 № 409)”, — добавляется в сообщении.

“Отсрочено введение с 1 мая 2020 года до первого числа месяца, следующего за месяцем окончания карантина минимального обязательного платежа за потребленные услуги в размере 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Жилищная субсидия должна быть назначена гражданам, которые были уволены с работы в период карантина, в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины и зарегистрировались в службе занятости как безработные”, — сообщили на правительственном портале.

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“Также всем домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном периоде 2019/2020 годов, субсидия на следующий период имеет назначаться автоматически”, — резюмировали в сообщении.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина.

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