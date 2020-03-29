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Кабмін спростив отримання допомоги по безробіттю на період карантину - Шмигаль

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Кабінет міністрів України щойно на позачерговому засіданні підтримав рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину. Про це заявив у своєму Телеграм-каналі Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

"Відтепер реєстрація безробітних буде здійснюватися з першого дня після подання відповідної заяви в Центр зайнятості. Призначення виплати у такому разі так само здійснюватиметься з першого дня реєстрації", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українцям розповіли, як отримати субсидію у разі втрати роботи під час карантину.

Рівень безробіття в Україні зріс до 8,7%.

Українські Національні Новини

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