Кабмін спростив отримання допомоги по безробіттю на період карантину - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Кабінет міністрів України щойно на позачерговому засіданні підтримав рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину. Про це заявив у своєму Телеграм-каналі Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
"Відтепер реєстрація безробітних буде здійснюватися з першого дня після подання відповідної заяви в Центр зайнятості. Призначення виплати у такому разі так само здійснюватиметься з першого дня реєстрації", йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українцям розповіли, як отримати субсидію у разі втрати роботи під час карантину.
Рівень безробіття в Україні зріс до 8,7%.