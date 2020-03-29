Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина - Шмыгаль

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 61187 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 71529 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 85045 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 83323 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103316 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 85816 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102655 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105858 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130921 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина - Шмыгаль

Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 20003 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Кабинет министров Украины только что на внеочередном заседании поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина. Об этом заявил в своем Телеграмм-канале Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Отныне регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи соответствующего заявления в Центр занятости. Назначение выплаты в таком случае также будет осуществляться с первого дня регистрации", говорится в сообщении.

Напомним, украинцам рассказали, как получить субсидию в случае потери работы во время карантина.

Уровень безработицы в Украине вырос до 8,7%.

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