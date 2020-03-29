Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Кабинет министров Украины только что на внеочередном заседании поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина. Об этом заявил в своем Телеграмм-канале Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
"Отныне регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи соответствующего заявления в Центр занятости. Назначение выплаты в таком случае также будет осуществляться с первого дня регистрации", говорится в сообщении.
Напомним, украинцам рассказали, как получить субсидию в случае потери работы во время карантина.
Уровень безработицы в Украине вырос до 8,7%.