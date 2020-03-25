Украинцам рассказали, как получить субсидию в случае потери работы во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Украинцы, которые потеряли работу во время карантина, могут получить субсидию, обратившись в службу занятости как безработный. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу политической партии "Слуга народа" в Facebook.
"Если вы потеряли работу во время карантина, можете рассчитывать на субсидию. Для того, чтобы получить компенсацию, следует сделать такой шаг: зарегистрируйтесь в службе занятости как безработный. Это можно сделать онлайн. Если центр занятости подтверждает, что вы состоите на учете и есть соответствующее заявление - вам предоставят субсидию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рассчитать субсидию поможет назначенная помощь по безработице.
"Для тех, кто уже получал компенсацию, она увеличится и составит ориентировочно 300 грн", - сказано в сообщении.
Напомним, Кабинет министров поддержал увеличение субсидий на оплату ЖКУ, а также уже обеспечил с Нафтогазом условия для снижения цены на газ на 14%.