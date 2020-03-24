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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102996 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105699 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107677 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106449 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 115603 просмотра

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Уровень безработицы в Украине вырос до 8,7%

Уровень безработицы в Украине вырос до 8,7%

Киев  •  УНН

 • 31591 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Уровень безработицы в четвертом квартале 2019 году в Украине достиг 8,7%, что на 1,4% больше, чем кварталом ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

"Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составил по 8,7%", - сообщили в Госстате.

При этом уровень безработицы в III квартале прошлого года, по данным Госстата, составил 7,3%.

В IV квартале 2019 года уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 51,2%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 57,7%.

Так, по результатам обследования рабочей силы количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в IV квартале прошлого года составило 16,5 млн человек, а в возрасте 15-70 лет - 16,4 млн человек. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 1,6 млн человек.

Добавим, наблюдение охватывает все регионы Украины, кроме первой и второй зоны радиационного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, временно оккупированной территории АРК и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, по данным службы занятости, выплаты пособия по безработице на период карантина не отменяются.

Украинские Национальные Новости

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