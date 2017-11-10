Уряд схвалив посилення відповідальності за окремі порушення ПДД (доповнено)

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Кабінет міністрів схвалив ініціативи Міністерства внутрішніх справ щодо обмеження максимальної швидкості в місті з 60 до 50 кілометрів на годину та підвищення штрафів за окремі порушення правил дорожнього руху. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

Зокрема, за порушення правил дорожнього руху водіями у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть, - покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням правил керування транспортними засобами від 5 до 10 років.

Також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував обмежити швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах до 50 кілометрів на годину.

"Максимальну швидкість руху у населених пунктах ми пропонуємо встановити на рівні 50 кілометрів", - зазначив А.Аваков.

За його словами, така швидкість є оптимальною для забезпечення безпеки учасників дорожнього руху.

"Встановлено, що при зменшенні максимально допустимої швидності з 60 до 50 кілометрів на годину кількість ДТП, зокрема з тяжкими наслідками суттєво зменшується", - зауважив міністр.

Також пропонується суттєво підвищити штрафи за керування транспортним засобом особами, які не мають на це право та позбавлені такого права та за перевищення швидкості більше ніж на 50 кілометрів на годину. За останнє правопорушення пропонується встановити штраф у 3400 гривень, а за перші два - понад 10 тисяч гривень. Крім цього, пропонується суттєво підвищити штраф за залишення місця ДТП.

Як повідомляв УНН, за два роки в Україні у ДТП загинуло понад 5,5 тисяч людей.

Українські Національні Новини

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