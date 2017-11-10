Правительство одобрило усиление ответственности за отдельные нарушения ПДД (дополнено)

В частности, за нарушение правил дорожного движения водителями в состоянии алкогольного опьянения, что привело к смерти, — наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с лишением правил управления транспортными средствами от 5 до 10 лет.

Также министр внутренних дел Арсен Аваков предложил ограничить скорость движения транспортных средств в населенных пунктах до 50 километров в час.

“Максимальную скорость движения в населенных пунктах мы предлагаем установить на уровне 50 километров”, — отметил А.Аваков.

По его словам, такая скорость является оптимальной для обеспечения безопасности участников дорожного движения.

“Установлено, что при уменьшении максимально допустимой швидности с 60 до 50 километров в час количество ДТП, в том числе с тяжелыми последствиями, существенно уменьшается”, — отметил министр.

Также предлагается существенно повысить штрафы за управление транспортным средством лицами, не имеющими на это право и лишены такого права и за превышение скорости более чем на 50 километров в час. За последнее правонарушениях предлагается установить штраф в 3400 гривен, а за первые два — более 10 тысяч гривен. Кроме этого, предлагается существенно повысить штраф за оставление места ДТП.

Как сообщал УНН, за два года в Украине в ДТП погибли более 5,5 тысяч человек.