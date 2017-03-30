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Російський уряд прийняв антидопінгову постанову

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Голова уряду Російської Федерації Дмитро Медведєв підписав постанову, яка затверджує перелік субстанцій і методів, заборонених у російському спорті, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду РФ.   

"Я підписав постанову, яка затверджує перелік субстанцій і методів, які заборонені для використання у спорті. Йдеться про допінг та несумлінну конкуренцію, про ситуації, коли спортсмена схиляють до використання заборонених речовин, маніпулюють аналізами крові, проводять нелегальні хімічні дії, генний допінг", - заявив Д.Медведєв на засіданні уряду Росії в Горках Московської області.

За його словами, мета документу полягає у зниженні ризиків виникнення таких порушень й посиленні відповідальності всіх, хто бере участь у цьому процесі. 

"А це і тренери, і лікарі, і фахівці, які беруть участь у підготовці атлетів", - уточнив Д.Медведєв.

Він нагадав, що минулого року були внесені зміни до Кримінального кодексу, введена кримінальна відповідальність за схиляння спортсменів до використання допінгу та інші протиправні дії у цій сфері. 

За повідомлення прес-служби уряду Росії, до кількасторінкового переліку включені: заборонені субстанції, у тому числі анаболічні агенти, пептидні гормони, фактори росту та миметики, гормони і модулятори метаболізму, а також заборонені методи, у тому числі маніпуляції з кров'ю та її компонентами, хімічні та фізичні маніпуляції й генний допінг.

Нагадаємо, що в Росії кримінальну відповідальність за схиляння спортсменів до вживання допінгу було запроваджено федеральним законом №392-ФЗ від 22 листопада 2016 року.

Згідно з цим документом, схиляння спортсмена тренером, лікарем або іншим спеціалістом до використання заборонених субстанцій або методів буде каратися штрафом у розмірі до 300 тис. рублів з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.   

Якщо злочин скоєно групою осіб за попередньою змовою відносно одного або кількох неповнолітніх спортсменів або із застосуванням насильства чи з погрозою його застосування, він буде каратися штрафом до 500 тис. рублів або позбавленням волі на строк до 1 року. Як альтернативне покарання додана можливість обмеження свободи на строк до 2 років з забороною працювати на певних посадах до 4 років.

Тренеру, лікарю або іншому фахівцю в галузі фізкультури і спорту, що дав спортсмену "незалежно від його згоди" заборонені субстанції, буде загрожувати штраф до 1 млн рублів, або обмеження волі на строк до 2 років, або позбавлення волі на термін до 1 року з забороною працювати на певних посадах або займатися певною діяльністю на строк до 4 років.

Якщо ж ці злочини спричинять з необережності смерть спортсмена або інші тяжкі наслідки, винному загрожує обмеження волі на строк до 3 років, примусові роботи на строк до 3 років або позбавлення волі на строк до 3 років. Також суд може на 5 років заборонити засудженому працювати на певних посадах або займатися певною діяльністю.

Як повідомляв УНН, 13 січня віце-прем'єр РФ з питань спорту, туризму і молодіжної політики Віталій Мутко заявив, що російські спортсмени готові до жорстких перевірок щодо допінгу. 

Наприкінці 2016 року російські чиновники визнали існування системи допінгу в РФ.

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