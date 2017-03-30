Правительство России приняло антидопинговое постановление

"Я подписал постановление, утверждающее перечень субстанций и методов, запрещенных для использования в спорте. Речь идет о допинге и недобросовестной конкуренции, о ситуации, когда спортсмена склоняют к использованию запрещенных веществ, манипулируют анализами крови, проводят нелегальные химические воздействия, генном допинге", - заявил Д.Медведев на заседании правительства России в Горках Московской области.

По его словам, цель документа заключается в снижении рисков возникновения таких нарушений и усилении ответственности всех, кто участвует в этом процессе.

"А это и тренеры, и врачи, и специалисты, участвующие в подготовке атлетов", - уточнил Д.Медведев.

Он напомнил, что в прошлом году были внесены изменения в Уголовный кодекс, введена уголовная ответственность за склонение спортсменов к использованию допинга и другие противоправные действия в этой сфере.

По сообщению пресс-службы правительства России, в занимающий несколько страниц перечень включены: запрещенные субстанции, в том числе анаболические агенты, пептидные гормоны, факторы роста и миметики, гормоны и модуляторы метаболизма, а также запрещенные методы, в том числе манипуляции с кровью и ее компонентами, химические и физические манипуляции и генный допинг.

Напомним, что в России уголовная ответственность за склонение спортсменов к употреблению допинга была введена федеральным законом №392-ФЗ от 22 ноября 2016 года.

Согласно этому документу, склонение спортсмена тренером, врачом или другим специалистом к использованию запрещенных субстанций или методов будет наказываться штрафом в размере до 300 тыс. рублей с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору в отношении одного или нескольких несовершеннолетних спортсменов или с применением насилия или с угрозой его применения, он будет караться штрафом до 500 тыс. рублей или лишением свободы на срок до 1 года. В качестве альтернативного наказания добавлена ​​возможность ограничения свободы на срок до 2 лет с запретом работать на определенных должностях до 4 лет.

Тренеру, врачу или другому специалисту в области физкультуры и спорта, который дал спортсмену "независимо от его согласия" запрещенные субстанции, будет грозить штраф до 1 млн. рублей, или ограничение свободы на срок до 2 лет, или лишение свободы на срок до 1 года с запретом работать на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью на срок до 4 лет.

Если же эти преступления повлекут смерть спортсмена по неосторожности или иные тяжкие последствия, виновному грозит ограничение свободы на срок до 3 лет, принудительные работы на срок до 3 лет или лишение свободы на срок до 3 лет. Также суд может на 5 лет запретить осужденному работать на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью.

Как сообщал УНН, 13 января вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко заявил, что российские спортсмены готовы к жестким проверок допинга.

В конце 2016 российские чиновники признали существование системы допинга в РФ.