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Уряд провів консультації з бізнесом щодо оновлення асоціації України з ЄС

Уряд провів консультації з бізнесом щодо оновлення асоціації України з ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. У оновленій Угоді про асоціацію України з ЄС будуть враховані потреби вітчизняного бізнесу. Такий крок урядовців схвально оцінив один із лідерів агро-індустріального сектора України - компанія МХП. Про це повідомляє прес-служба МХП, передає УНН.

Думку українського бізнесу уряд заслухав сьогодні, 28 липня, у ході відповідних переговорів. Діалог з вітчизняним бізнесом провела віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Результатом таких консультацій стане узагальнена позиція бізнесу, яка буде врахована під час підготовки переговорної позиції України в рамках оновлення Угоди", - розповідають в МХП.

У компанії додали, що держпідтримка українських виробників на зовнішніх ринках є надважливою. Це запорука сталого розвитку не тільки аграрного сектора України, а й національної економіки загалом.

"Ми переконані, що український бізнес має всі передумови для якісного та масштабного представлення на зовнішніх ринках, зокрема, на європейському. Ми вітаємо ініціативи Уряду та наголошуємо, що сила – в єдності та командній грі", - каже речниця МХП Ірина Ванникова, висловлюючи сподівання на конструктивну взаємодію органів державної влади та бізнесу.

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