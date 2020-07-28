Правительство провело консультации с бизнесом по обновлению ассоциации Украины с ЕС

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103457 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112908 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117801 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 151949 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117137 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142540 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104492 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102864 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105129 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102308 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Правительство провело консультации с бизнесом по обновлению ассоциации Украины с ЕС

Правительство провело консультации с бизнесом по обновлению ассоциации Украины с ЕС

Киев  •  УНН

 • 11423 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. В обновленном Соглашении об ассоциации Украины с ЕС будут учтены потребности отечественного бизнеса. Такой шаг правительства положительно оценил один из лидеров агро-индустриального сектора Украины - компания МХП. Об этом сообщает пресс-служба МХП, передает УНН.

Мнение украинского бизнеса правительство заслушало сегодня, 28 июля, в ходе соответствующих переговоров. Диалог с отечественным бизнесом провела вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Результатом таких консультаций станет обобщенная позиция бизнеса, которая будет учтена при подготовке переговорной позиции Украины в рамках обновления Соглашения", - рассказывают в МХП.

В компании добавили, что господдержка украинских производителей на внешних рынках является сверхважной. Это залог устойчивого развития не только аграрного сектора Украины, но и национальной экономики в целом.

"Мы убеждены, что украинский бизнес имеет все предпосылки для качественного и масштабного представления на внешних рынках, в частности, на европейском. Мы приветствуем инициативы правительства и подчеркиваем, что сила - в единстве и командной игре", - говорит пресс-секретарь МХП Ирина Ванникова, выражая надежду на конструктивное взаимодействие органов государственной власти и бизнеса.

Украинские Национальные Новости

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