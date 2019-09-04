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Уряд призначив представницю у ВР: що відомо про Ірину Верещук

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Сьогодні, 4 вересня 2019 року, Кабінет Міністрів України своїм рішенням призначив Ірину Верещук представницею Уряду у Верховній Раді України, передає УНН із посиланням на пресслужбу КМУ.

“Уряд має чудові відносини з Парламентом. Парламент і Уряд мають разом працювати як одна команда, щоб життя пересічного українця стало кращим. Ми хотіли би, щоб народні депутати були залучені до розробки політик, до напрацювання законопроектів ще на етапі, коли вони зароджуються в Уряді, і робимо зараз всі організаційні дії для цього. Ми уже погодили загальні принципи взаємодії між Урядом і Парламентом, і думаю, що наша співпраця і робота будуть максимально ефективними”, — коментує рішення уряду Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Довідково:

Верещук Ірина Андріївна народилася 1979 року на Львівщині.

Має три вищих освіти за напрямками “міжнародна інформація” (2002), “правознавство” (2006), “державне управління” (2010), а також диплом з відзнакою програми ім. Лейна Кіркланда Польсько-американського фонду Свободи. Упродовж 2015-2016 рр. навчалася в Крайовій школі адміністрації публічної (Польща).

Ірина Верещук має значний досвід роботи на управлінських посадах. Зокрема, була заступником голови Жовківської РДА на Львівщині, міським головою міста Рава-Руська Жовківського району Львівської області (2010-2015 рр.). З 2016 року — Президент “Міжнародного Центру балтійсько-чорноморських досліджень та консенсусних практик. Центр політичного діалогу”.

Кандидат наук з державного управління, доцент кафедри політичних наук, публічного управління та адміністрування факультету політології та права Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, професор кафедри загальної та прикладної психології Інституту екології економіки і права.

Має низку наукових праць та публікацій. Була відзначена державними нагородами.

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