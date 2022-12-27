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Уряд припинив діяльність Фонду соціального страхування

Уряд припинив діяльність Фонду соціального страхування

Київ • УНН

 • 566461 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. На сьогоднішньому засідання Уряд прийняв рішення про припинення діяльності Фонду соціального страхування. Його приєднають до Пенсійного фонду України. Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

«Продовжуємо соціальну реформу. Сьогодні урядовим рішенням на виконання закону припиняємо діяльність Фонду соціального страхування, приєднуємо його до Пенсійного фонду України. Робимо механізм соціальної підтримки більш дієвим та ефективним, адаптованим до реалій сьогодення. Планомірно скорочуємо зайві витрати держави», – повідомив Шмигаль.

Також на 2023 рік Уряд продовжив перехідний період щодо переоформлення допомоги на дітей, які перебувають під опікою та піклуванням, на дітей з інвалідністю, на осіб, що мають інвалідність із дитинства, на тих, хто за ними доглядає. Оскільки наразі багато українців перебувають за кордоном, у декого відсутній доступ до електрики, і за таких умов переоформити допомогу проблематично.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України на час воєнного стану спростив будівництво повітряних ліній електропередач і підстанцій. Для цього знято вимогу проведення оцінки впливу на довкілля щодо таких об’єктів.

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