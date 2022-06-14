Уряд погодив звільнення голови Чернівецької ОВА Сергія Осадчука
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Сьогодні на засідання Кабміну було погоджено звільнення Сергія Осадчука з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
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У кадровому блоці, за даними Мельничука, було лише два питання - звільнення і погодження звільнення.
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"Звільнено: Криворучко Олену Петрівну з посади Голови Державного агентства інфраструктурних проектів України. Погоджено звільнення: Осачука Сергія Дмитровича з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації", - написав Мельничук.
Додамо
Як повідомляли місцеві ЗМІ, у Чернівецькій області спалахнув скандал щодо завезення медичних авто, які нібито намагались привласнити.
Крім того, Служба безпеки України викрила на розкраданні гуманітарної допомоги заступника голови Чернівецької обласної державної адміністрації.
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