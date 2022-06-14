Правительство согласовало увольнение главы Черновицкой ОВА Сергея Осадчука
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Сегодня на заседании Кабмина было согласовано увольнение Сергея Осадчука с должности главы Черновицкой областной государственной администрации. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
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В кадровом блоке, по данным Мельничука, было только два вопроса – увольнение и согласование увольнения.
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"Уволено: Криворучко Елену Петровну с должности главы Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины. Согласовано увольнение: Осачука Сергея Дмитриевича с должности председателя Черновицкой областной государственной администрации", - написал Мельничук.
Добавим
Как сообщали местные СМИ, в Черновицкой области разразился скандал по поводу завоза медицинских авто, которые якобы пытались присвоить.
Кроме того, Служба безопасности Украины разоблачила на хищении гуманитарной помощи заместителя председателя Черновицкой облгосадминистрации.
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