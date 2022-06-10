Кабмін схвалив низку кадрових рішень: хто отримав посаду, а хто - втратив
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні звільнив двох заступників міністра соціальної політики України, а також погодив звільнення двох голів РДА у Київській області. Про це за підсумками урядового засідання повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
Призначено:
- Котирла Андрія Вікторовича заступником Міністра соціальної політики України;
- Сергєєву Анну Олександрівну заступником Міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції;
- Кузьменкова Олексія Олександровича Головою Державного агентства водних ресурсів України;
- Латиш Наталію Сергіївну першим заступником Голови Державного агентства водних ресурсів України;
- Гопчака Ігоря Васильовича заступником Голови Державного агентства водних ресурсів України.
Звільнено:
- Лебедцова Бориса Борисовича з посади заступника Міністра соціальної політики України;
- Ревук Ольгу Миколаївну з посади заступника Міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції;
- Дядюру Ігоря Григоровича з посади заступника Міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Фенчак Анну Валеріївну з посади заступника Голови Національної служби здоров’я України;
- Шевчук-Клюжеву Ольгу Василівну з посади члена Національної комісії зі стандартів державної мови;
Погоджено звільнення:
- Ляшенка Миколи Миколайовича з посади голови Бучанської районної державної адміністрації Київської області;
- Кабатова Євгена Олександровича з посади голови Фастівської районної державної адміністрації Київської області.