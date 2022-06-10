Кабмін схвалив низку кадрових рішень: хто отримав посаду, а хто - втратив

КИЇВ. 10 червня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні звільнив двох заступників міністра соціальної політики України, а також погодив звільнення двох голів РДА у Київській області. Про це за підсумками урядового засідання повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.