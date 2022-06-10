Кабмін схвалив низку кадрових рішень: хто отримав посаду, а хто - втратив

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Київ • УНН

 • 254085 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні звільнив двох заступників міністра соціальної політики України, а також погодив звільнення двох голів РДА у Київській області. Про це за підсумками урядового засідання повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.

Призначено:

- Котирла Андрія Вікторовича заступником Міністра соціальної політики України;

- Сергєєву Анну Олександрівну заступником Міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції;

- Кузьменкова Олексія Олександровича Головою Державного агентства водних ресурсів України;

- Латиш Наталію Сергіївну першим заступником Голови Державного агентства водних ресурсів України;

- Гопчака Ігоря Васильовича заступником Голови Державного агентства водних ресурсів України.

Звільнено:

- Лебедцова Бориса Борисовича з посади заступника Міністра соціальної політики України;

- Ревук Ольгу Миколаївну з посади заступника Міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції;

- Дядюру Ігоря Григоровича з посади заступника Міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

- Фенчак Анну Валеріївну з посади заступника Голови Національної служби здоров’я України;

- Шевчук-Клюжеву Ольгу Василівну з посади члена Національної комісії зі стандартів державної мови;

Погоджено звільнення:

- Ляшенка Миколи Миколайовича з посади голови Бучанської районної державної адміністрації Київської області;

- Кабатова Євгена Олександровича з посади голови Фастівської районної державної адміністрації Київської області.

Українські Національні Новини

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