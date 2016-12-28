Уряд погодив реструктурізацію боргів ОПЗ перед "Нафтогазом"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Кабінет міністрів на засіданні прийняв реструктуризацію боргу публічного акціонерного товариства "Одеський припортовий завод"ˮ перед НАК "Нафтогаз України", передає кореспондент УНН.
"ОПЗ разом з фондом та міністерствами працюють над варіантами оптимізації роботи підприємства, що приведе в майбутньому до погашенню боргу ОПЗ перед "Нафтогазом", - зазначив голова Фонду держмайна Ігор Білоус.
Нагадаємо, черговий конкурс з продажу ОПЗ не відбувся у зв’язку з відсутністю заяв від потенційний покупців.
Раніше ФДМУ пропонував стартову ціну ОПЗ на рівні 5,16 млрд грн.