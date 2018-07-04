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Уряд проситиме Президента уповноважити Маркарову на підписання Угоди MLI

Уряд проситиме Президента уповноважити Маркарову на підписання Угоди MLI

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Сьогодні Кабінет міністрів планує уповноважити в.о. міністра фінансів Оксану Маркарову на підписання угоди MLI (щодо внесення змін до конвенцій про уникнення подвійного оподаткування). Відповідне розпорядження президента зафіксовано у порядку денному засідання уряду, передає УНН.

Зокрема, сьогодні Кабмін планує затвердити проекти розпоряджень Президента “Про уповноваження О. Маркарової на підписання Багатосторонньої конвенції щодо виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування”, а також “Про уповноваження О. Маркарової на підписання Листа щодо приєднання України до міжнародних ініціатив Організації економічного співробітництва та розвитку з протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування”.

Крім того, урядовці планую затвердити проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перетворення державних унітарних комерційних підприємств у державні акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі” та внести зміни до Податкового кодексу України.

Також на засіданні Кабмін своєю постановою планує затвердити перелік особливо важливих обʼєктів електроенергетики, у тому числі територій забороненої зони та контрольованої зони гідротехнічних споруд, які підлягають охороні відомчою воєнізованою охороною.

Поміж тим, міністри хочуть сьогодні змінити Правила перетинання державного кордону громадянами України.

Нагадаємо, підписання угоди MLI та її ратифікація до кінця цього року важливі, оскільки у протилежному випадку Україна може потрапити до офшорного списку ЄС та зазнати певних економічних санкцій з боку Євросоюзу.

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