Правительство будет просить Президента уполномочить Маркарову на подписание Соглашения MLI
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Сегодня Кабинет министров планирует уполномочить и.о. министра финансов Оксану Маркарову на подписание соглашения MLI (о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения). Соответствующее распоряжение президента зафиксировано в повестке дня заседания правительства, передает УНН.
В частности, сегодня Кабмин планирует утвердить проекты распоряжений Президента “О предоставлении полномочий О. Маркаровой на подписание Многостороннего конвенции по выполнению мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения”, а также “О предоставлении полномочий О. Маркаровой на подписание Письма о присоединении Украины к международным инициативам Организации экономического сотрудничества и развития по противодействию размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения”.
Кроме того, чиновники планирую утвердить проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по преобразованию государственных унитарных коммерческих предприятий в государственные акционерные общества, 100 процентов акций которых принадлежат государству” и внести изменения в Налоговый кодекс Украины.
Также на заседании Кабмин своим постановлением планирует утвердить перечень особо важных объектов электроэнергетики, в том числе территорий запрещенной зоны и контролируемой зоны гидротехнических сооружений, подлежащих охране ведомственной военизированной охраной.
Между тем, министры хотят сегодня изменить и Правила пересечения государственной границы гражданами Украины.
Напомним, подписание соглашения MLI и ее ратификация до конца этого года важны, поскольку в противном случае Украина может попасть в оффшорный список ЕС и подвергнуться определенным экономическим санкциям со стороны Евросоюза.