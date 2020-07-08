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Уряд планує розглянути припинення дії меморандуму з РФ про боротьбу з тероризмом

Уряд планує розглянути припинення дії меморандуму з РФ про боротьбу з тероризмом

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Сьогодні на засіданні уряду планується розглянути питання припинення дії Меморандуму між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації та виділення коштів з фонду боротьби з COVID-19 на подолання наслідків хвороби. Про це повідомляє УНН із посиланням на порядок денний засідання Кабміну.

Так, урядовці планують розглянути проект закону "Про вихід із Договору про проведення узгодженої антимонопольної політики" та проект відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України.

Кабмін збирається розглянути проект постанови щодо припинення дії Меморандуму між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співпрацю у боротьбі з тероризмом та проект постанови щодо виділення коштів для закупівлі обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах.

Окрім того, уряд планує розглянути проект розпорядження про розподіл у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та проект розпорядження про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Кабмін також планує розглянути проект розпорядження про утворення Організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, Всесвітніх іграх з єдиноборств, Всесвітніх Універсіадах, Юнацьких Олімпійських іграх, Європейських іграх та проведення міжнародних спортивних заходів в Україні.

Також урядовці збираються розглянути питання щодо виділення коштів з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-COV-2, та її наслідками.

Нагадаємо, голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай просить Кабінет міністрів України визнати лісові пожежі на території області надзвичайною ситуацією державного рівня для виділення коштів з державного бюджету на ліквідацію наслідків пожежі.

Раніше сьогодні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що сьогодні урядом буде прийнято рішення про виділення по 300 тис. грн на компенсації та відновлення домівок, які постаждали внаслідок лісових пожеж на Луганщині.

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