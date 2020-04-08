Уряд підтримав першочергове надання субвенції місцевим бюджетам на боротьбу з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив зміни до проекту постанови, якими передбачив першочергове спрямування субвенцій на боротьбу з коронавірусом. Відповідне рішення підтримали урядовці на засіданні Кабміну, передає кореспондент УНН.
"Змінами передбачено першочергове спрямування субвенцій на здійснення заходів, спрямованих на запобігання винекнення, поширення та ліквідацію спалахів епідемії та пандемій, хвороби COVID-19. Також проектом постанови виключаються норми обов'язкового співфінансування з місцевих бюджетів, що фінансуються за рахунок субвенції", - зазначив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.
Відтак, урядовці підтримали зміни до постанови з доопрацюванням в одноденний термін.
Нагадаємо, як повідомляли в Офісі Президента, після того, як ВРУ ухвалить "бюджет надзвичайної ситуації" регіони зможуть отримати фінансову допомогу, зокрема, субвенції для боротьби з коронавірусом.