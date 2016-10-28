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Уряд Нідерландів може подати відмову від підтримки асоціації Україна-ЄС 31 жовтня

Уряд Нідерландів може подати відмову від підтримки асоціації Україна-ЄС 31 жовтня

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Уряд Нідерландів у понеділок, 31 жовтня, може запропонувати парламенту законопроект про відмову від ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Про це заявив прем’єр-міністр країни Марк Рютте, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

При цьому М.Рютте додав, що відхилення ратифікації буде помилкою та зашкодить єдності Євросоюзу. Та якщо остання спроба отримати політичну підтримку угоди в парламенті на вихідних зазнає краху, в уряду не буде іншого вибору, окрім як запропонувати законопроект про відхилення ратифікації.

Напередодні лідери ЄС дали Нідерландам час до 1 листопада, щоб визначитися з позицією щодо ратифікації угоди про асоціацію з Україною. Це питання “зависло” після того, як у квітні 2016 року більшість нідерландців висловилися проти угоди на референдумі.

Раніше Марк Рютте заявляв, що не плекає оптимізму щодо угоди про асоціацію між ЄС і Україною.

Тимчасове застосування угоди, яке розпочалося 1 січня 2016 року, не має жодних обмежень у часі і, як раніше неодноразово наголошували у Брюсселі, діятиме й надалі незалежно від того, як довго триватиме ратифікаційний процес.

Українські Національні Новини

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