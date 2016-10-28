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Правительство Нидерландов может подать отказ от поддержки ассоциации Украина-ЕС 31 октября

Правительство Нидерландов может подать отказ от поддержки ассоциации Украина-ЕС 31 октября

Киев • УНН

 • 11199 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Правительство Нидерландов в понедельник, 31 октября, может предложить парламенту законопроект об отказе от ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

При этом М.Рютте добавил, что отклонение ратификации будет ошибкой и повредит единству Евросоюза. И если последняя попытка получить политическую поддержку соглашения в парламенте на выходных потерпит крах, у правительства не будет другого выбора, кроме как предложить законопроект об отклонении ратификации.

Накануне лидеры ЕС дали Нидерландам время до 1 ноября, чтобы определиться с позицией по ратификации соглашения об ассоциации с Украиной. Это вопрос "завис" после того, как в апреле 2016 года большинство нидерландцев высказались против соглашения на референдуме.

Ранее Марк Рютте заявил, что не питает оптимизма относительно соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

Временное применение соглашения, которое началось 1 января 2016 года, не имеет никаких ограничений во времени и, как ранее неоднократно отмечали в Брюсселе, будет действовать и в дальнейшем независимо от того, как долго продлится ратификационный процесс.

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