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Уряд не видавав вказівок про облаштування VIP-палат для високопосадовців – Шмигаль

Уряд не видавав вказівок про облаштування VIP-палат для високопосадовців – Шмигаль

Київ • УНН

 • 11538 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Кабінет міністрів України не видавав жодних вказівок про облаштування особливих палат для високопосадовців. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

"Побачив новини про VIP-палати. Уряд не видавав жодних вказівок про облаштування особливих палат для високопосадовців",- написав Шмигаль.

Також Шмигаль звернувся до представників місцевої влади, у підпорядкуванні яких перебувають комунальні медичні заклади.

"Закликаю, щоби всі відповідальні органи на місцях перевірили інформацію щодо виділення окремих палат і прозвітували. Моя позиція: ніяких VIP-палат для чиновників бути не може!", - заначив Шмигаль.

Шмигаль наголосив, що палати з місцями, обладнаними для охорони, мають бути лише для осіб, які прибувають із закладів пенітенціарної системи.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко зазначив, що у Києві не передбачається виділення VIP-палат для депутатів та інших чиновників у випадку їх захворювання на COVID-19. Проте, керівництво держави за необхідності матиме окремі палати.

Також, за словами мера Києва Віталія Кличка, Президент України Володимир Зеленський готовий скасувати надання окремих палат для високопосадовців.

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