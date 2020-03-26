Уряд не видавав вказівок про облаштування VIP-палат для високопосадовців – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Кабінет міністрів України не видавав жодних вказівок про облаштування особливих палат для високопосадовців. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
"Побачив новини про VIP-палати. Уряд не видавав жодних вказівок про облаштування особливих палат для високопосадовців",- написав Шмигаль.
Також Шмигаль звернувся до представників місцевої влади, у підпорядкуванні яких перебувають комунальні медичні заклади.
"Закликаю, щоби всі відповідальні органи на місцях перевірили інформацію щодо виділення окремих палат і прозвітували. Моя позиція: ніяких VIP-палат для чиновників бути не може!", - заначив Шмигаль.
Шмигаль наголосив, що палати з місцями, обладнаними для охорони, мають бути лише для осіб, які прибувають із закладів пенітенціарної системи.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко зазначив, що у Києві не передбачається виділення VIP-палат для депутатів та інших чиновників у випадку їх захворювання на COVID-19. Проте, керівництво держави за необхідності матиме окремі палати.
Також, за словами мера Києва Віталія Кличка, Президент України Володимир Зеленський готовий скасувати надання окремих палат для високопосадовців.