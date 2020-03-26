Зеленський готовий скасувати накази щодо спецпалат для високопосадовців - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський готовий скасувати надання окремих палат для високопосадовців. Про це на брифінгу повідомив міський голова Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Я розмовляв вчора з Президентом Володимиром Зеленським і він готовий та налаштований скасувати накази, про які йдеться і які ми зобов’язані виконувати", - сказав Кличко, коментуючи надання окремих умов для перших осіб, які мають державну охорону, якщо вони захворіють на COVID-19.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко зазначив, що у Києві не передбачається виділення VIP-палат для депутатів та інших чиновників у випадку їх захворювання на COVID-19. Проте керівництво держави, за необхідності, матиме окремі палати.