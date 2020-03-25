Кличко розповів, чи отримають депутати VIP-палати, якщо захворіють на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що у Києві не передбачається виділення VIP-палат для депутатів та інших чиновників у випадку їх захворювання на COVID-19. Проте, керівництво держави за необхідності матиме окремі палати. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Що стосується VIP-палат, нібито, для депутатів та інших чиновників, - такого немає. Я підняв інформацію щодо розпорядження, яке опублікували ЗМІ. Зараз з'ясовуємо всі деталі. Справді, завжди так було, що перші особи держави - Президент, Прем'єр-міністр, голова Верховної Ради - на випадок захворювання повинні мати певні умови - окремі палати і щоб поряд знаходилася державна охорона. Така практика завжди була. І, до речі, не тільки в Україні", - зазначив Кличко.
Також він зазначив, що такі умови можуть стосуватися виключно керівництва держави.
"Багато чуток є. Кажуть, що Олександрівська - це, нібито, VIP-лікарня. Олександрівська лікарня є базовою. І, переважно, всіх хворих чи з підозрою на короновірус сьогодні відправляють туди. Якщо збільшуватиметься кількість хворих, ми будемо лікувати їх і в інших визначених і підготовлених для цього лікарнях. Таких сьогодні в столиці 7, включно з Олександрівською", - наголосив Кличко.
Нагадаємо, у Києві вже зафіксовано 34 хворих на коронавірус.