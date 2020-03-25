Кличко розповів, чи отримають депутати VIP-палати, якщо захворіють на COVID-19

КИЇВ. 25 березня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що у Києві не передбачається виділення VIP-палат для депутатів та інших чиновників у випадку їх захворювання на COVID-19. Проте, керівництво держави за необхідності матиме окремі палати. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.