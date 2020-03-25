Кличко рассказал, получат ли депутаты VIP-палаты, если заболеют COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в Киеве не предусматривается выделение VIP-палат для депутатов и других чиновников в случае их заболевания COVID-19. Однако, руководство государства при необходимости будет иметь отдельные палаты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Что касается VIP-палат, якобы, для депутатов и других чиновников, - такого нет. Я поднял информацию по распоряжению, которое опубликовали СМИ. Сейчас выясняем все детали. Действительно, всегда так было, что первые лица государства - Президент, Премьер-министр, председатель Верховной Рады - на случай заболевания должны иметь определенные условия - отдельные палаты и чтобы рядом находилась государственная охрана. Такая практика всегда была. И, кстати, не только в Украине", - отметил Кличко.
Также он отметил, что такие условия могут касаться исключительно руководства государства.
"Много слухов есть. Говорят, что Александровская - это, якобы, VIP-больница. Александровская больница является базовой. И, в основном, всех больных или с подозрением на короновирус сегодня отправляют туда. Если будет увеличиваться количество больных, мы будем лечить их и в других определенных и подготовленных для этого больницах. Таких сегодня в столице 7, включая Александровскую", - подчеркнул Кличко.
Напомним, в Киеве уже зафиксировано 34 больных на коронавирус.