Кличко рассказал, получат ли депутаты VIP-палаты, если заболеют COVID-19

"Что касается VIP-палат, якобы, для депутатов и других чиновников, - такого нет. Я поднял информацию по распоряжению, которое опубликовали СМИ. Сейчас выясняем все детали. Действительно, всегда так было, что первые лица государства - Президент, Премьер-министр, председатель Верховной Рады - на случай заболевания должны иметь определенные условия - отдельные палаты и чтобы рядом находилась государственная охрана. Такая практика всегда была. И, кстати, не только в Украине", - отметил Кличко.

Также он отметил, что такие условия могут касаться исключительно руководства государства.

"Много слухов есть. Говорят, что Александровская - это, якобы, VIP-больница. Александровская больница является базовой. И, в основном, всех больных или с подозрением на короновирус сегодня отправляют туда. Если будет увеличиваться количество больных, мы будем лечить их и в других определенных и подготовленных для этого больницах. Таких сегодня в столице 7, включая Александровскую", - подчеркнул Кличко.

Напомним, в Киеве уже зафиксировано 34 больных на коронавирус.