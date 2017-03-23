Уряд не має бажання підтримати легального виробника алкогольних напоїв - І.Товкач

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Проблема тінізації горілчаного ринку сьогодні комплексна. З одного боку її породжують зависокі акцизи, з іншого боку – державні спиртозаводи, які стали головними джерелами поширення нелегального спирту. Все це посилюється ще й відсутністю належного контролю за обігом незареєстрованих алкогольних напоїв, які сьогодні можуть будь-де придбати навіть неповнолітні. Про це у коментарі УНН розповів експерт ринку алкогольних напоїв Ігор Товкач.

За його словами для того, щоб витягнути алкогольний ринок з тіні має бути запроваджена та реалізована виважена акцизна політика та здійснювати належний контроль обігу.

“Я вважаю, що потрібно провести фахову дискусію з людьми які приймають рішення для того, щоб оцінити дійсний вплив акцизів на бюджет. Тому що бюджет формується не лише ж з акцизів, платяться й інші податки. І не тільки виробниками, а й спорідненими галузями. Зараз Мінфін дуже просто рахує і каже, що якщо вдвічі підвищити акцизи, то у двічі і збільшаться надходження. Але це не так. Тому що, коли збільшують акциз — відповідно збільшується і ціна, відповідно зменшується попит. А щодо горілчаних виробів — то й росте тіньовий ринок. Вони (Мінфін — ред.) навіть на сьогодні не прорахували, який відсоток алкоголю знаходиться у тіні і скільки від цього втрачає бюджет та легальне виробництво.

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За відсутності акцизної політики, при такому підході до розрахунків не можливо прогнозувати до якої межі ще будуть зростати акцизи. Тобто якщо ця ідеологія не зміниться, і так само будуть нараховувати все і нові і нові ставки, то продажі легальних виробників продовжать стрімке падіння. Легальний бізнес на алкогольних напоях занепадає багато років поспіль, бо зі своєю ціною вони не здатні конкурувати з тіньовиками на ринку”, — сказав він.

За словами експерта, Уряд у законопроекті 5445 оцінує масштаби тіньового обігу свого спирту на рівні 45%.

“Проте, також ще є контрабандний імпорт, і завезення алкоголю з тимчасово окупованих територій. Я рахував по іншій методиці але цифри близькі — понад 60% ЛГВ та вина у тіні. В Інтернеті, наприклад, безліч пропозицій горілки за ціною до 20 гривень за пляшку. Як легальний виробник може їм протистояти зі своїми напоями при мінімальній ціні під 70 гривень за пляшку?

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А у зв’язку з тим, що на сьогодні ще на 20% підвищився акциз, то з урахуванням усіх податків, ціна знову має збільшиться, на 8 — 10 грн на півлітру горілки. І пляшка на поличці коштуватиме під 80 грн. Чотирикратна різниця у порівнянні до паленки, чим не смачний бізнес для тіньовика”, — додав він.

На додаток, І. Товкач зазначив, що і у цьому році спостерігається падіння показників виробництва легального алкоголю. Не зважаючи на те, що усі виробники знали про підвищення акцизу і мали б по максимуму відвантажити продукцію.

“Держстат зафіксував мінус майже 24% офіційного виробництва до аналогічного періоду минулого року”, — сказав він, і додав, що на разі не бачить бажання Уряду навести порядок у галузі алкогольної продукції.

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“Якщо не буде зроблено термінових кроків, у першу чергу, для наведення порядку у контролі за державними підприємствами, щоб вони не були джерелами для підпитки нелегального ринку... ми матимемо серйозні наслідки. А це і отруєння і продаж алкоголю неповнолітнім. На сьогодні близько 18 заводів працюючих, то невже не можна проконтролювати той спирт, який з цих державних заводів іде до легальних виробників та у тінь?

А поки цього не відбувається. Лише підвищення акцизів, з абсолютно сумнівною ідеєю що це дасть прибуток до бюджету. Під логікою підняття акцизів немає ніякого економічного обґрунтування. На папері воно там все гарно, але ж потрібно враховувати і реалії”, — наголосив експерт.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у ВР вважають, що до збільшення фальсифікованої продукції призводять необґрунтовано завищенні акцизи на горілчані вироби в Україні.

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