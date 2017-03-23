Правительство не желает поддержать легального производителя алкогольных напитков - И.Товкач

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Проблема тенизации водочного рынка сегодня комплексная. С одной стороны ее порождают высокие акцизы, с другой стороны - государственные спиртзаводы, которые стали главными источниками распространения нелегального спирта. Все это усугубляется еще и отсутствием надлежащего контроля за оборотом незарегистрированных алкогольных напитков, которые сегодня могут приобрести даже несовершеннолетние. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт рынка алкогольных напитков Игорь Товкач.

По его словам для того, чтобы вытащить алкогольный рынок из тени должна быть введена и реализована взвешенная акцизная политика и осуществлять надлежащий контроль обращения.

"Я считаю, что нужно провести профессиональную дискуссию с людьми, которые принимают решение для того, чтобы оценить действительное влияние акцизов на бюджет. Потому что бюджет формируется не только же по акцизам, платятся и другие налоги. И не только производителями, но и родственными отраслями. Сейчас Минфин очень просто считает и говорит, что если вдвое повысить акцизы, то в два раза и увеличатся поступления. Но это не так. Потому что, когда увеличивают акциз - соответственно увеличивается и цена, соответственно уменьшается спрос. А что касается водочных изделий - и растет теневой рынок. Они (Минфин - ред.) даже сегодня не просчитали, какой процент алкоголя находится в тени и сколько от этого теряет бюджет и легальное производство.

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При отсутствии акцизной политики, при таком подходе к расчетам невозможно прогнозировать до какого предела еще будут расти акцизы. То есть если эта идеология не изменится, и так же будут начислять все и новые и новые ставки, то продажи легальных производителей продолжат стремительное падение. Легальный бизнес на алкогольных напитках в упадке много лет, потому что со своей ценой они не способны конкурировать с теневиками на рынке", - сказал он.

По словам эксперта, правительство в законопроекте 5445 оценило масштабы теневого оборота своего спирта на уровне 45%.

"Однако, также еще есть контрабандный импорт, и завоз алкоголя с временно оккупированных территорий. Я считал по другой методике, но цифры близкие - более 60% ЛВИ и вина в тени. В Интернете, например, множество предложений водки по цене до 20 гривен за бутылку. Как легальный производитель может им противостоять со своими напитками при минимальной цене в 70 гривен за бутылку?

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А в связи с тем, что на сегодня еще на 20% повысился акциз, то с учетом всех налогов, цена снова должна увеличится на 8 - 10 грн за поллитра водки. И бутылка на полке будет стоить под 80 грн. Четырехкратная разница по сравнению с паленкой, чем не вкусный бизнес для теневика?", - добавил он.

В дополнение, И.Товкач отметил, что и в этом году наблюдается падение показателей производства легального алкоголя. Несмотря на то, что все производители знали о повышении акциза и должны по максимуму отгрузить продукцию.

"Госстат зафиксировал минус почти 24% официального производства к аналогичному периоду прошлого года", - сказал он, добавив, что сейчас не видит желания правительства навести порядок в отрасли алкогольной продукции.

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"Если не будет сделано срочных шагов, в первую очередь, для наведения порядка в контроле за государственными предприятиями, чтобы они не были источниками для подпитки нелегального рынка... мы будем иметь серьезные последствия. А это и отравления, и продажа алкоголя несовершеннолетним. На сегодня около 18 заводов работающих, неужели нельзя проконтролировать тот спирт, который с этих государственных заводов идет легальным производителям и в тень?

А пока этого не происходит. Только повышение акцизов, с абсолютно сомнительной идеей что это даст прибыль в бюджет. Под логикой поднятия акцизов нет никакого экономического обоснования. На бумаге оно там все хорошо, но нужно учитывать и реалии", - подчеркнул эксперт.

Напомним, как сообщал УНН, в ВР считают, что к увеличению фальсифицированной продукции приводят необоснованно завышенные акцизы на водочные изделия в Украине.

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