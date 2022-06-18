Уряд наступного місяця представить план відновлення України United24

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«Наступного місяця ми представимо план відновлення України - United24, і ми вже сьогодні запрошуємо країни долучитися до реалізації цього плану. Ми робимо ставку на регіональний підхід, який передбачає опіку однієї з країн-партнерів над конкретним регіоном або галуззю. Данія вже зголосилась опікуватися відбудовою Миколаївщини. Країни Балтії допоможуть відновлювати Житомирщину. Португалія буде відновлювати українські школи. І кожен в Україні знає, що Велика Британія, як обіцяв Прем’єр-міністр Борис Джонсон, візьме участь у відбудові та розвитку Києва і Київської області», — розповів Шмигаль.

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За словами Прем’єр-міністра, уже зараз сума інфраструктурних збитків сягнула 104 млрд доларів США. Внаслідок обстрілів російської армії зруйновано або пошкоджено щонайменше 45 млн квадратних метрів житла, 656 лікарень, понад 1200 навчальних закладів, майже 25 тисяч кілометрів доріг, 300 мостів, 12 аеропортів.

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Шмигаль зауважив, що загальний розмір програми відбудови український уряд, міжнародні експерти, Європейська комісія оцінюють в 500-600 млрд євро.

"Тому ми говоримо, що перемога України на полі бою — це 50% перемоги. Інші 50% — це відновлення та відбудова нашої держави, трансформація нашої економіки, енергетики та інфраструктури", — наголосив очільник уряду.