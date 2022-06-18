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Правительство в следующем месяце представит план восстановления Украины United24

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. В следующем месяце Кабинет министров представит План восстановления Украины — United24, и уже сегодня приглашает страны присоединиться к его реализации. Об этом во время онлайн-выступления на британско-украинском инфраструктурном саммите сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, заявление которого цитирует пресс-служба правительства, пишет УНН.

Цитата

«В следующем месяце мы представим план восстановления Украины – United24, и мы уже сегодня приглашаем страны присоединиться к реализации этого плана. Мы делаем ставку на региональный подход, предусматривающий опеку одной из стран-партнеров над конкретным регионом или отраслью. Дания уже вызвалась заботиться о восстановлении Николаевской области. Страны Балтии помогут восстанавливать Житомирскую область. Португалия будет восстанавливать украинские школы. И каждый в Украине знает, что Великобритания, как обещал Премьер-министр Борис Джонсон, примет участие в восстановлении и развитии Киева и Киевской области», — рассказал Шмыгаль.

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По словам Премьер-министра, уже сейчас сумма инфраструктурного ущерба достигла 104 млрд долларов США. В результате обстрелов российской армии разрушены или повреждены по меньшей мере 45 млн квадратных метров жилья, 656 больниц, более 1200 учебных заведений, почти 25 тысяч километров дорог, 300 мостов, 12 аэропортов.

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Шмыгаль отметил, что общий размер программы восстановления украинского правительства, международные эксперты, Европейская комиссия оценивают в 500-600 млрд евро.

"Поэтому мы говорим, что победа Украины на поле боя — это 50% победы. Остальные 50% — это возобновление и восстановление нашего государства, трансформация нашей экономики, энергетики и инфраструктуры", — подчеркнул глава правительства.

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