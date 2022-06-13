В Нацраді з питань відновлення представили перший план відбудови України

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«Сьогодні дуже важливий день. Разом з командою Національної ради відновлення України від наслідків війни представили нашій Консультативній раді перший драфт національного плану, створений за результатами роботи 23 робочих груп», - написав Гетманцев.

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Він повідомив, що у засіданні Консультативної ради взяли участь Майкл МакФол, Френсіс Фукуяма, Маттео Патроне, Катерина Матернова, Ерік Берглоф, Іван Міклош, Владислав Рашкован та інші.

«Обговорили найважливіші положення, серед яких передбачувано — антикор, rule of law, страхування військових ризиків.

Отримали слушні пропозиції та зауваження для доопрацювання плану», - розповів Гетманцев.

Секретар Нацради повідомив, що робота триває.

Нагадаємо

Національна рада з відновлення України від наслідків війни є консультативно-дорадчим органом при Президентові України, яка створена 21 квітня 2022 року з метою подолання наслідків російсько-української війни.