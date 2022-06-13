В Нацсовете по вопросам восстановления представили первый план возрождения Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Команда Национального совета восстановления Украины от последствий войны представила Консультативному совету первый проект национального плана возрождения. Об этом сообщил секретарь Нацсовета, нардеп Даниил Гетманцев в своем Телеграмм-канале, сообщает УНН.
Цитата
«Сегодня очень важный день. Вместе с командой Национального совета восстановления Украины от последствий войны представили нашему Консультативному совету первый драфт национального плана, созданный по результатам работы 23 рабочих групп», - написал Гетманцев.
Детали
Он сообщил, что в заседании Консультативного совета приняли участие Майкл МакФол, Фрэнсис Фукуяма, Маттео Патроне, Екатерина Матернова, Эрик Берглоф, Иван Миклош, Владислав Рашкован и другие.
«Обсудили важнейшие положения, среди которых предсказуемо — антикор, rule of law, страхование военных рисков.
Получили дельные предложения и замечания для доработки плана», – рассказал Гетманцев.
Секретарь Нацсовета сообщил, что работа продолжается.
Напомним
Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны является консультативно-совещательным органом при Президенте Украины, который создан 21 апреля 2022 года с целью преодоления последствий российско-украинской войны.