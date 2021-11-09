Уряд Литви схвалив введення надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Уряд Литви схвалив запровадження у прикордонних з Білоруссю районах режиму надзвичайного стану, пропозиція прямує до Сейму, пише УНН з посиланням на LRT.lt.
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"У вівторок вранці уряд схвалив пропозицію МВС про введення надзвичайного стану на литовсько-білоруському кордоні. Сейм ще не схвалив його", - пише видання.
Деталі
На засіданні уряду, яке розпочалося у вівторок вранці, прем’єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте заявила, що рішення про надзвичайний стан має ухвалити Сейм, а поданий проект – зареєструвати спікер Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен.
Міністр внутрішніх справ країни Агне Білотайте на засіданні уряду заявила, що запропонувати ввести надзвичайний стан було вирішено, бачачи загрози з боку білоруського режиму, організацію заворушень на польському кордоні та усвідомлення того, що такі загрози можуть виникнути і для Литви.
"Ми будемо робити все можливе для захисту та безпеки наших кордонів. Ми, безумовно, бачимо, що перед обличчям таких ризиків ми повинні реагувати і створювати умови для захисту наших кордонів", – пояснила міністр.
Надзвичайний стан пропонується ввести на прикордонній ділянці та на відстані 5 кілометрів від неї, а також у приміщеннях для розміщення нелегальних мігрантів у Кібартаї, Мядининкаї, Пабраде, Руклі та Вільнюсі. Надзвичайний стан пропонується ввести на один місяць.
За словами Білотайте, підготовлений проект містить повний комплекс заходів щодо охорони державного кордону: і, звісно, більшу військову участь.
Міністр зазначила, що, на її думку, таке рішення відповідає поточній ситуації.
Президент Литви Гітанас Науседа має намір обговорити пропозицію уряду про введення надзвичайного стану з прем’єр-міністром Інґрідою Шимоніте у вівторок вдень.
Доповнення
Міністерство внутрішніх справ Литви запропонувало в понеділок, 8 листопада, ввести надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через ситуацію на кордоні з сусідньою Польщею, куди мобілізують кілька тисяч мігрантів з Білорусі.
Рішення про введення надзвичайного стану ухвалить Сейм.
Цього року понад 4,2 тисячі осіб нелегально потрапили у країну з Білорусі, але після того, як у серпні прикордонники змінили тактику, ще майже 6 тисяч не пропустили в країну.
Вільнюс звинувачує мінський режим в організації міграційних потоків і називає це гібридною агресією. Через це в Литві оголошено надзвичайну ситуацію.