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Уряд Литви схвалив введення надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Уряд Литви схвалив запровадження у прикордонних з Білоруссю районах режиму надзвичайного стану, пропозиція прямує до Сейму, пише УНН з посиланням на LRT.lt.

Уряд Литви схвалив введення надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю

Цитата:

"У вівторок вранці уряд схвалив пропозицію МВС про введення надзвичайного стану на литовсько-білоруському кордоні. Сейм ще не схвалив його", - пише видання.

Деталі

На засіданні уряду, яке розпочалося у вівторок вранці, прем’єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте заявила, що рішення про надзвичайний стан має ухвалити Сейм, а поданий проект – зареєструвати спікер Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен.

Міністр внутрішніх справ країни Агне Білотайте на засіданні уряду заявила, що запропонувати ввести надзвичайний стан було вирішено, бачачи загрози з боку білоруського режиму, організацію заворушень на польському кордоні та усвідомлення того, що такі загрози можуть виникнути і для Литви.

"Ми будемо робити все можливе для захисту та безпеки наших кордонів. Ми, безумовно, бачимо, що перед обличчям таких ризиків ми повинні реагувати і створювати умови для захисту наших кордонів", – пояснила міністр.

Надзвичайний стан пропонується ввести на прикордонній ділянці та на відстані 5 кілометрів від неї, а також у приміщеннях для розміщення нелегальних мігрантів у Кібартаї, Мядининкаї, Пабраде, Руклі та Вільнюсі. Надзвичайний стан пропонується ввести на один місяць.

За словами Білотайте, підготовлений проект містить повний комплекс заходів щодо охорони державного кордону: і, звісно, ​​більшу військову участь.

Міністр зазначила, що, на її думку, таке рішення відповідає поточній ситуації.

Президент Литви Гітанас Науседа має намір обговорити пропозицію уряду про введення надзвичайного стану з прем’єр-міністром Інґрідою Шимоніте у вівторок вдень.

Доповнення

Міністерство внутрішніх справ Литви запропонувало в понеділок, 8 листопада, ввести надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через ситуацію на кордоні з сусідньою Польщею, куди мобілізують кілька тисяч мігрантів з Білорусі.

Рішення про введення надзвичайного стану ухвалить Сейм.

Цього року понад 4,2 тисячі осіб нелегально потрапили у країну з Білорусі, але після того, як у серпні прикордонники змінили тактику, ще майже 6 тисяч не пропустили в країну.

Вільнюс звинувачує мінський режим в організації міграційних потоків і називає це гібридною агресією. Через це в Литві оголошено надзвичайну ситуацію.

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