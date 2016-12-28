Уряд дозволив надавати субсидії на оплату послуг з управління будинком
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Уряд дозволив надавати субсидії на оплату послуг з управління багатоквартирним будинком. Відповідне рішення ухвалено на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів, передає кореспондент УНН.
“До вашої уваги пропонується проект постанови про затвердження визначення граничного розміру витрат по оплаті послуг з управління багатоквартирним будинком. Пропонується тим, хто потребує допомоги держави, встановити граничний розмір субсидій, які надаються на послуги з управління будинком”, — сказав Г.Зубко.
Таким чином уряд дозволить отримувати субсидії людям, які їх потребують, на оплату послуг з управління будинком.