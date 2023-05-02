Уряд Австралії вживе жорстких заходів проти куріння та вейпінгу

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Міністр охорони здоров'я Марк Батлер заявив у вівторок, що рекреаційний вейпінг буде заборонено, оскільки уряд прагне запобігти залежності наступного покоління від нікотину.

За словами Батлера, податок на тютюнові вироби підвищуватиметься на 5% на рік, починаючи з вересня — загальне збільшення на 3,3 мільярда австралійських доларів (2,2 мільярда доларів) за чотири роки. Це слідує за підвищенням на 234 мільйони австралійських доларів (157 мільйонів доларів) для більш жорсткого регулювання електронних сигарет, включаючи нові заходи контролю за їх імпортом та упаковкою.

«Вейпи містять понад 200 хімічних речовин, яким не місце у легенях. Деякі з тих же хімічних речовин, які ви знайдете в рідині для зняття лаку та засобі від бур'янів», - сказав Батлер.

Уряд працюватиме зі штатами та територіями, щоб припинити продаж вейпів у роздрібних магазинах та магазинах та спростити отримання рецепта для терапевтичного використання.

Щоб впоратися зі зростаючим чорним ринком, уряд підвищить стандарти продукції для вейпів, у тому числі шляхом обмеження смаків та кольорів. Для цього знадобиться фармацевтична упаковка, зниження максимально допустимих концентрацій та обсягів нікотину та заборона на одноразові вейпи.

Батлер сказав, що насилу досягнуті успіхи в галузі охорони здоров'я, пов'язані зі скороченням куріння, можуть бути зведені нанівець «новою загрозою».

Буде запущено кампанію громадської охорони здоров'я вартістю 63 мільйони австралійських доларів (42 мільйони доларів), щоб відмовити австралійців від вейпінгу і заохотити тих, хто вже змушений кинути палити. Програми підтримки, які допомагають австралійцям кинути палити, будуть підкріплені інвестиціями у розмірі 30 мільйонів австралійських доларів (20 мільйонів доларів США), а також буде посилено навчання медичних працівників питанням відмови від куріння та нікотину.

Уряд виділить ще 140 мільйонів австралійських доларів (94 мільйони доларів) на програму, яка допомагатиме корінним народам кинути палити, яка буде розширена за рахунок включення вейпінгу.

Додамо

Згідно з державною статистикою, в Австралії один із найнижчих показників куріння серед країн Організації економічного співробітництва та розвитку: 11,2% австралійців віком 15 років і старше курили у 2019 році.