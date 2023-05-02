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Правительство Австралии примет жесткие меры против курения и вейпинга

Правительство Австралии примет жесткие меры против курения и вейпинга

Киев • УНН

 • 489011 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Налог на табачные изделия в Австралии будет увеличен на миллиарды долларов в течение следующих четырех лет. Правительство принимает жесткие меры против курения и вейпинга. Об этом пишет The Associated Press, передает УНН.

Детали

Министр здравоохранения Марк Батлер заявил во вторник, что рекреационный вейпинг будет запрещен, поскольку правительство стремится предотвратить зависимость следующего поколения от никотина.

По словам Батлера, налог на табачные изделия будет повышаться на 5% в год, начиная с сентября — общее увеличение на 3,3 миллиарда австралийских долларов (2,2 миллиарда долларов) за четыре года. Это следует за повышением на 234 миллиона австралийских долларов (157 миллионов долларов) для более жесткого регулирования электронных сигарет, включая новые меры контроля за их импортом и упаковкой.

«Вейпы содержат более 200 химических веществ, которым не место в легких. Некоторые из тех же химических веществ, которые вы найдете в жидкости для снятия лака и средстве от сорняков», - сказал Батлер.

Правительство будет работать со штатами и территориями, чтобы прекратить продажу вейпов в розничных магазинах и магазинах и упростить получение рецепта для терапевтического использования.

Чтобы справиться с растущим черным рынком, правительство повысит стандарты продукции для вейпов, в том числе путем ограничения вкусов и цветов. Для этого понадобится фармацевтическая упаковка, снижение максимально допустимых концентраций и объемов никотина и запрет на одноразовые вейпы.

Батлер сказал, что с трудом достигнутые успехи в области здравоохранения, связанные с сокращением курения, могут быть сведены на нет «новой угрозой».

Будет запущена кампания общественного здравоохранения стоимостью 63 миллиона австралийских долларов (42 миллиона долларов), чтобы отговорить австралийцев от вейпинга и поощрить тех, кто уже вынужден бросить курить. Программы поддержки, которые помогают австралийцам бросить курить, будут подкреплены инвестициями в размере 30 миллионов австралийских долларов (20 миллионов долларов США), а также будет усилено обучение медицинских работников вопросам отказа от курения и никотина.

Правительство выделит еще 140 миллионов австралийских долларов (94 миллиона долларов) на программу, которая будет помогать коренным народам бросить курить, которая будет расширена за счет включения вейпинга.

Добавим

Согласно государственной статистике, Австралия имеет один из самых низких показателей курения среди стран Организации экономического сотрудничества и развития: 11,2% австралийцев в возрасте 15 лет и старше курили в 2019 году.

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