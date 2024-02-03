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Уряд Румунії досяг угоди з фермерами та перевізниками для припинення протестів

Уряд Румунії досяг угоди з фермерами та перевізниками для припинення протестів

Київ • УНН

 • 32276 перегляди

Румунський уряд підписав угоду з фермерами та перевізниками про створення міжвідомчої комісії для аналізу їхніх вимог та пошуку рішень.

Уряд Румунії та представники фермерів, перевізників підписали угоду про негайне припинення акцій протесту проти високих витрат на ведення бізнесу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Digi24.

Деталі

"Підписана угода передбачає, що у понеділок, 5 лютого, рішенням прем'єр-міністра буде створено міжвідомчу комісію на рівні канцелярії прем'єр-міністра для аналізу та пошуку найкращих рішень щодо вимог протестувальників", - ідеться у повідомленні.

Повідомляється, що комісію буде сформовано із представників профільних міністерств, а також фермерів та перевізників. Конкретні справи щодо однієї сфери розглядатимуться на рівні профільного міністерства спільно з соціальним партнером, також зазначається в пресрелізі виконавчої влади.

"Метою комісії є врегулювання претензій фермерів та перевізників та розробка пропозицій щодо конкретних рішень для відповідних секторів економіки", - наголошується в повідомленні.

Доповнення

Як повідомлялося у ЗМІ, 15 січня румунські фермери та водії вантажівок продовжили протести по всій країні, оскільки у переговорах з урядом не досягли домовленості. Протестувальники вимагають від уряду допомоги, включаючи субсидії, щоб протистояти високим страховим ставкам та конкуренції з потоком українських товарів, що надходять до ЄС.

Наступного тижня угорські фермери готуються протестувати на кордоні з Україною проти продовження Європейського Союзу пільгового режиму торгівлі з Україною.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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