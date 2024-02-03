Правительство Румынии достигло соглашения с фермерами и перевозчиками для прекращения протестов

Правительство Румынии и представители фермеров, перевозчиков подписали соглашение о немедленном прекращении акций протеста против высоких затрат на ведение бизнеса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Digi24.

Детали

"Подписанное соглашение предусматривает, что в понедельник, 5 февраля, решением премьер-министра будет создана межведомственная комиссия на уровне канцелярии премьер-министра для анализа и поиска наилучших решений по требованиям протестующих", - говорится в сообщении.

Сообщается, что комиссия будет сформирована из представителей профильных министерств, а также фермеров и перевозчиков. Конкретные дела по одной сфере будут рассматриваться на уровне профильного министерства совместно с социальным партнером, также отмечается в пресс-релизе исполнительной власти.

"Целью комиссии является урегулирование претензий фермеров и перевозчиков и разработка предложений по конкретным решениям для соответствующих секторов экономики", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Как сообщалось в СМИ, 15 января румынские фермеры и водители грузовиков продолжили протесты по всей стране, поскольку в переговорах с правительством не достигли договоренности. Протестующие требуют от правительства помощи, включая субсидии, чтобы противостоять высоким страховым ставкам и конкуренции с потоком украинских товаров, поступающих в ЕС.

На следующей неделе венгерские фермеры готовятся протестовать на границе с Украиной против продления Европейского Союза льготного режима торговли с Украиной.