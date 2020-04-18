УПЦ МП передала до Єрусалиму лампадку для Благодатного вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Українська православна церква Московського патріархату передала до Єрусалима лампадку для Благодатного вогню. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення посольства Ізраїлю в Україні.
“Перадача лампади для Благодатного вогню представниками Української православної церкви Надзвичайному та Повноважному Послу Держави Ізраїль в Україні для доправлення в Єрусалим”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, через поширення COVID-19 світом, цього року сходження Благодатного вогню в Єрусалимі буде відбуватися без присутності паломників та з обмеженою кількістю учасників.
Як раніше повідомлялося в УНН, Православна церква України не виключає, що може не отримати Благодатний вогонь цього року.
Перадача лампади для Благодатного вогню представниками Української православної церкви Надзвичайному та Повновжному Послу Держави Ізраїль в Україні @ambassadorlion для доправлення у #Єрусалим. pic.twitter.com/FDWUBGqCoE— Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) April 17, 2020