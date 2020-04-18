УПЦ МП передала в Иерусалим лампадку для Благодатного огня
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Украинская православная церковь Московского патриархата передала в Иерусалим лампадку для Благодатного огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение посольства Израиля в Украине.
"Перадача лампадки для Благодатного огня представителями Украинской православной церкви Чрезвычайному и Полномочному Послу Государства Израиль в Украине для доставки в Иерусалим", - говорится в сообщении.
Напомним, из-за распространения COVID-19 миром, в этом году схождение Благодатного огня в Иерусалиме будет происходить без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников.
Как ранее сообщалось в УНН, Православная церковь Украины не исключает, что может не получить Благодатный огонь в этом году.
Перадача лампады для Благодатного огня представителями Украинской православной церкви Чрезвычайному и Повновжному Послу Государства Израиль в Украине @ambassadorlion для доставки в # Иерусалим . pic.twitter.com/FDWUBGqCoE- Посольство Израиля (@IsraelinUkraine) April 17, 2020