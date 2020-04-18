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УПЦ МП передала в Иерусалим лампадку для Благодатного огня

УПЦ МП передала в Иерусалим лампадку для Благодатного огня

Киев  •  УНН

 • 15278 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Украинская православная церковь Московского патриархата передала в Иерусалим лампадку для Благодатного огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение посольства Израиля в Украине.

"Перадача лампадки для Благодатного огня представителями Украинской православной церкви Чрезвычайному и Полномочному Послу Государства Израиль в Украине для доставки в Иерусалим", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за распространения COVID-19 миром, в этом году схождение Благодатного огня в Иерусалиме будет происходить без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников.

Как ранее сообщалось в УНН, Православная церковь Украины не исключает, что может не получить Благодатный огонь в этом году.

Перадача лампады для Благодатного огня представителями Украинской православной церкви Чрезвычайному и Повновжному Послу Государства Израиль в Украине @ambassadorlion для доставки в # Иерусалим . pic.twitter.com/FDWUBGqCoE

- Посольство Израиля (@IsraelinUkraine) April 17, 2020

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