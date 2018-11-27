УПЛ увійшла до топ-25 оплачуваних чемпіонатів світу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. За підсумками щорічного рейтингу “Global Sports Salaries” визначилась середня заробітна платня футболістів, повідомляє УНН із посиланням на “Global Sports Salaries”.
Футболісти, які виступають в чемпіонаті України в Прем’єр-лізі, займають 22-е місце в світі за рівнем середньої зарплати.
У дослідженні враховувалися показники лише серед гравців перших команд своїх клубів, і в результаті підрахунків виявилося, що середня зарплата футболіста УПЛ становить 191 238 євро на рік — більше п’яти млн. євро в рік.
За даним показником український чемпіонат знаходиться між шотландським (199 147 євро на рік) та грецьким (146 520).
До найбільш оплачуваних чемпіонатів потрапили Англія (по 3 379 530 євро), Іспанія та Італія.
Відзначимо, що найменше платять у чемпіонаті Сан-Марино. Тут футболісти в середньому отримують в рік 2,5 тис євро.