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УПЛ увійшла до топ-25 оплачуваних чемпіонатів світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. За підсумками щорічного рейтингу “Global Sports Salaries” визначилась середня заробітна платня футболістів, повідомляє УНН із посиланням на “Global Sports Salaries”.

УПЛ увійшла до топ-25 оплачуваних чемпіонатів світу

Футболісти, які виступають в чемпіонаті України в Прем’єр-лізі, займають 22-е місце в світі за рівнем середньої зарплати.

У дослідженні враховувалися показники лише серед гравців перших команд своїх клубів, і в результаті підрахунків виявилося, що середня зарплата футболіста УПЛ становить 191 238 євро на рік — більше п’яти млн. євро в рік.

За даним показником український чемпіонат знаходиться між шотландським (199 147 євро на рік) та грецьким (146 520).

До найбільш оплачуваних чемпіонатів потрапили Англія (по 3 379 530 євро), Іспанія та Італія.

Відзначимо, що найменше платять у чемпіонаті Сан-Марино. Тут футболісти в середньому отримують в рік 2,5 тис євро.

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