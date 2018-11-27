УПЛ вошла в топ-25 оплачиваемых чемпионатов мира
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. По итогам ежегодного рейтинга “Global Sports Salaries” определилась средняя заработная плата футболистов, сообщает УНН со ссылкой на “Global Sports Salaries”.
Футболисты, которые выступают в чемпионате Украины в Премьер-лиге, занимают двадцать второе место в мире по уровню средней зарплаты.
В исследовании учитывались показатели только среди игроков первых команд своих клубов, и в результате подсчетов оказалось, что средняя зарплата футболиста УПЛ составляет 191 238 евро в год - более пяти млн евро в год.
По данному показателю украинский чемпионат находится между шотландским (199147 евро в год) и греческим (146520).
К наиболее оплачиваемых чемпионатов попали Англия (по 3379530 евро), Испания и Италия.
Отметим, что меньше всего платят в чемпионате Сан-Марино. Здесь футболисты в среднем получают в год 2,5 тыс евро.