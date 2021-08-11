УПЛ оголосила ім'я найкращого футболіста туру
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 3-го туру турніру, повідомляє УНН з посиланням на сайт УПЛ.
Деталі
За підсумком голосування перемогу здобув нападник “Десни” Денис Безбородько, який набрав сім голосів. Іще троє футболістів отримали по одному голосу: Олівьє Тілль, Руслан Степанюк (обидва “Ворскла”) та Кирило Ковалець (“Олександрія”).
До складу експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.
Доповнення
Найкращим тренером туру обрано фахівця із “Олександрії” — Юрія Гуру.