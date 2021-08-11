УПЛ оголосила ім'я найкращого футболіста туру

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 3-го туру турніру, повідомляє УНН з посиланням на сайт УПЛ.