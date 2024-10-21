Уникати оприлюднення деталей наперед: у Генштабі нагадали правила проведення масових заходів під час війни
Київ • УНН
Генштаб закликав дотримуватися правил інформаційної безпеки під час проведення масових заходів. Рекомендовано уникати попередніх публікацій з точними деталями та не поширювати інформацію про місце і час до завершення заходу.
Ударами по масовим публічним заходам, які проводяться за-для підтримки ЗСУ, ворог намагається залякати українців. Про це заявили у Генеральному штабі, пише УНН.
Деталі
У Генштабі наголосили, що російська федерація продовжує застосовувати тактику терору мирного населення України, виправдовуючи свої удари сфабрикованими аргументами про нібито використання лікарень, шкіл, житлових будинків та інших цивільних об’єктів в якості військових складів, місць розміщення особового складу, озброєння та військової техніки.
Там додали, що особливу увагу з боку ворога під час збору даних та планування ракетних і авіаційних атак привертають масові публічні заходи, зокрема волонтерські ініціативи, метою проведення яких є підтримка Збройних Сил України, інших складових сил оборони.
Удари по таких місцях спрямовані на залякування українців, є спробою зламати їх волю до опору
Генштаб попередив, що в умовах підвищеної небезпеки важливо дотримуватись правил інформаційної безпеки під час проведення масових зібрань:
- Уникати попередніх публікацій із точними деталями заздалегідь. Найкраще анонсувати лише формат заходу, а точні місце та час повідомляти безпосереднім учасникам особисто або через персональні сповіщення;
- під час проведення заходу не поширюйте у соціальних мережах інформацію про місце, час або кількість людей до його завершення;
- не публікуйте фото, що можуть містити геолокаційні дані або інші підказки для противника щодо визначення місця проведення заходу;
- слідкуйте за сигналами тривоги та не ігноруйте їх;
- під час тривоги прямуйте до найближчого укриття, дотримуючись вказівок організаторів.
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