Уникати оприлюднення деталей наперед: у Генштабі нагадали правила проведення масових заходів під час війни

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4388 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
06:00 • 14277 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 30881 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 46813 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 81793 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66606 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78831 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93935 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87373 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 178700 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
49%
Популярнi новини

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 24733 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 11530 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 10162 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 9102 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 4516 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 30883 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 178701 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 334720 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 268381 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 378821 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 1514 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 46814 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18348 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23459 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29131 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Уникати оприлюднення деталей наперед: у Генштабі нагадали правила проведення масових заходів під час війни

Київ • УНН

 • 14889 перегляди

Генштаб закликав дотримуватися правил інформаційної безпеки під час проведення масових заходів. Рекомендовано уникати попередніх публікацій з точними деталями та не поширювати інформацію про місце і час до завершення заходу.

Уникати оприлюднення деталей наперед: у Генштабі нагадали правила проведення масових заходів під час війни

Ударами по масовим публічним заходам, які проводяться за-для підтримки ЗСУ, ворог намагається залякати українців. Про це заявили у Генеральному штабі, пише УНН.

Деталі

У Генштабі наголосили, що російська федерація продовжує застосовувати тактику терору мирного населення України, виправдовуючи свої удари сфабрикованими аргументами про нібито використання лікарень, шкіл, житлових будинків та інших цивільних об’єктів в якості військових складів, місць розміщення особового складу, озброєння та військової техніки.

Там додали, що особливу увагу з боку ворога під час збору даних та планування ракетних і авіаційних атак привертають масові публічні заходи, зокрема волонтерські ініціативи, метою проведення яких є підтримка Збройних Сил України, інших складових сил оборони.

Удари по таких місцях спрямовані на залякування українців, є спробою зламати їх волю до опору

- йдеться в повідомленні.

Генштаб попередив, що в умовах підвищеної небезпеки важливо дотримуватись правил інформаційної безпеки під час проведення масових зібрань:

  • Уникати попередніх публікацій із точними деталями заздалегідь. Найкраще анонсувати лише формат заходу, а точні місце та час повідомляти безпосереднім учасникам особисто або через персональні сповіщення;
  • під час проведення заходу не поширюйте у соціальних мережах інформацію про місце, час або кількість людей до його завершення;
  • не публікуйте фото, що можуть містити геолокаційні дані або інші підказки для противника щодо визначення місця проведення заходу;
  • слідкуйте за сигналами тривоги та не ігноруйте їх;
  • під час тривоги прямуйте до найближчого укриття, дотримуючись вказівок організаторів.

Нагадаємо

Рада оборони Волинської області заборонила проведення масових заходів без погодження через безпекову ситуацію. Рішення прийняте після порушень громадського порядку на фестивалі у Луцькому замку.

“Всі потреби, які нам подає Генштаб — ми закриваємо”: міністр оборони про потреби у волонтерській допомозі для армії05.01.23, 21:27 • 492958 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

СуспільствоВійна
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,417.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.78