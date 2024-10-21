Избегать обнародования деталей заранее: в Генштабе напомнили правила проведения массовых мероприятий во время войны

ukenru
Эксклюзив
Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины
  •  53474 просмотра

Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины

Эксклюзив
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
20 октября 2024, 08:34  •  134267 просмотра

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Эксклюзив
Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся
19 октября 2024, 11:39  •  162666 просмотра

Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся

Эксклюзив
Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние
18 октября 2024, 15:18  •  189596 просмотра

Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние

Эксклюзив
Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
18 октября 2024, 13:46  •  191006 просмотра

Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика
18 октября 2024, 13:32  •  168446 просмотра

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

Эксклюзив
Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
18 октября 2024, 11:22  •  140155 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

Эксклюзив
Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками
18 октября 2024, 11:12  •  115333 просмотра

Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками

Эксклюзив
Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры
18 октября 2024, 11:02  •  102790 просмотра

Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры

Эксклюзив
Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты
18 октября 2024, 08:08  •  100938 просмотра

Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Оккупанты захватили Желанное Второе и продвинулись в других районах - DeepState

Оккупанты захватили Желанное Второе и продвинулись в других районах - DeepState

  •  60926 просмотра
В Киеве упали обломки вражеских дронов: одному пострадавшему медики оказали помощь на месте

В Киеве упали обломки вражеских дронов: одному пострадавшему медики оказали помощь на месте

  •  101114 просмотра
21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

  •  111447 просмотра
"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

  •  121015 просмотра
Непоколебимая лояльность: почему глава НБУ не реагирует на нарушения своих подчиненных?

Непоколебимая лояльность: почему глава НБУ не реагирует на нарушения своих подчиненных?

  •  67627 просмотра
публикации
Непоколебимая лояльность: почему глава НБУ не реагирует на нарушения своих подчиненных?

Непоколебимая лояльность: почему глава НБУ не реагирует на нарушения своих подчиненных?

  •  67627 просмотра
"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

  •  121015 просмотра
НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

18 октября 2024, 14:20  •  155350 просмотра
Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

18 октября 2024, 10:11  •  157860 просмотра
АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

18 октября 2024, 09:30  •  155811 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

  •  111447 просмотра
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
Эксклюзив

20 октября 2024, 08:34  •  134268 просмотра
Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

20 октября 2024, 03:03  •  104357 просмотра
Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусных синабонов

Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусных синабонов

20 октября 2024, 01:55  •  102807 просмотра
Легендарный кофейный напиток осени: как приготовить пряный тыквенный латте

Легендарный кофейный напиток осени: как приготовить пряный тыквенный латте

19 октября 2024, 15:22  •  100730 просмотра
Актуальное
Избегать обнародования деталей заранее: в Генштабе напомнили правила проведения массовых мероприятий во время войны

Избегать обнародования деталей заранее: в Генштабе напомнили правила проведения массовых мероприятий во время войны

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 09:40  •  1980 просмотра

Read in English

Генштаб призвал соблюдать правила информационной безопасности во время проведения массовых мероприятий. Рекомендовано избегать предварительных публикаций с точными деталями и не распространять информацию о месте и времени до завершения мероприятия.

Ударами по массовым публичным мероприятиям, которые проводятся для поддержки ВСУ, враг пытается запугать украинцев. Об этом заявили в Генеральном штабе, пишет УНН.

Детали

В Генштабе отметили, что российская федерация продолжает применять тактику террора мирного населения Украины, оправдывая свои удары сфабрикованными аргументами о якобы использовании больниц, школ, жилых домов и других гражданских объектов в качестве военных складов, мест размещения личного состава, вооружения и военной техники.

Там добавили, что особое внимание со стороны врага во время сбора данных и планирования ракетных и авиационных атак привлекают массовые публичные мероприятия, в частности волонтерские инициативы, целью проведения которых является поддержка Вооруженных Сил Украины, других составляющих сил обороны.

Удары по таким местам направлены на запугивание украинцев, являются попыткой сломать их волю к сопротивлению

- говорится в сообщении.

Генштаб предупредил, что в условиях повышенной опасности важно соблюдать правила информационной безопасности во время проведения массовых собраний:

  • Избегать предварительных публикаций с точными деталями заранее. Лучше всего анонсировать только формат мероприятия, а точные место и время сообщать непосредственным участникам лично или через персональные оповещения;
  • во время проведения мероприятия не распространяйте в социальных сетях информацию о месте, времени или количестве людей до его завершения;
  • не публикуйте фото, которые могут содержать геолокационные данные или другие подсказки для противника по определению места проведения мероприятия;
  • следите за сигналами тревоги и не игнорируйте их;
  • во время тревоги направляйтесь в ближайшее укрытие, следуя указаниям организаторов.

Напомним

Совет обороны Волынской области запретил проведение массовых мероприятий без согласования из-за ситуации с безопасностью. Решение принято после нарушений общественного порядка на фестивале в Луцком замке.

"Все потребности, которые нам представляет Генштаб - мы закрываем": министр обороны о потребностях волонтерской помощи для армии5 января 2023, 19:27 • 492908 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

ОбществоВойна
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина