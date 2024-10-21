Избегать обнародования деталей заранее: в Генштабе напомнили правила проведения массовых мероприятий во время войны

Ударами по массовым публичным мероприятиям, которые проводятся для поддержки ВСУ, враг пытается запугать украинцев. Об этом заявили в Генеральном штабе, пишет УНН.

Детали

В Генштабе отметили, что российская федерация продолжает применять тактику террора мирного населения Украины, оправдывая свои удары сфабрикованными аргументами о якобы использовании больниц, школ, жилых домов и других гражданских объектов в качестве военных складов, мест размещения личного состава, вооружения и военной техники.

Там добавили, что особое внимание со стороны врага во время сбора данных и планирования ракетных и авиационных атак привлекают массовые публичные мероприятия, в частности волонтерские инициативы, целью проведения которых является поддержка Вооруженных Сил Украины, других составляющих сил обороны.

Удары по таким местам направлены на запугивание украинцев, являются попыткой сломать их волю к сопротивлению - говорится в сообщении.

Генштаб предупредил, что в условиях повышенной опасности важно соблюдать правила информационной безопасности во время проведения массовых собраний:

Избегать предварительных публикаций с точными деталями заранее. Лучше всего анонсировать только формат мероприятия, а точные место и время сообщать непосредственным участникам лично или через персональные оповещения;

во время проведения мероприятия не распространяйте в социальных сетях информацию о месте, времени или количестве людей до его завершения;

не публикуйте фото, которые могут содержать геолокационные данные или другие подсказки для противника по определению места проведения мероприятия;

следите за сигналами тревоги и не игнорируйте их;

во время тревоги направляйтесь в ближайшее укрытие, следуя указаниям организаторов.

Напомним

Совет обороны Волынской области запретил проведение массовых мероприятий без согласования из-за ситуации с безопасностью. Решение принято после нарушений общественного порядка на фестивале в Луцком замке.

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