Умеров завтра вилітає до Парижу для отримання премії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров завтра, 7 листопада, відвідає Париж для отримання нагороди "Платформи Європейської пам’яті і совісті". Про це на прес-конференції повідомив Голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру Ескендер Барієв, передає УНН.
"З ініціативи кримськотатарського ресурсного центру Меджлісу та кримськотатарського народу, кандидатура Ілімі Умерова була видвенута на здобуття премії даної авторитетної організації в яку входять близько 40 організацій з 18 країн", - сказав Е.Барієв.
Він зазначив, що Ільмі Умеров став лауреатом цієї премії "незважаючи на те, що фінальну участь разом з ним брали такі авторитетні люди як Кара-Мурза з РФ, дружина лауреата Нобелівської премії з Китайської народної республіки".
"Завтра ми вилітаємо в Париж… Ільмі Умеров виграв цю премію і 7 листопада ми поїдемо отримувати її", - зазначив Е.Барієв.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко нагородив державними відзнаками заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза.