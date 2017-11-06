Умеров завтра вилітає до Парижу для отримання премії

"З ініціативи кримськотатарського ресурсного центру Меджлісу та кримськотатарського народу, кандидатура Ілімі Умерова була видвенута на здобуття премії даної авторитетної організації в яку входять близько 40 організацій з 18 країн", - сказав Е.Барієв.

Він зазначив, що Ільмі Умеров став лауреатом цієї премії "незважаючи на те, що фінальну участь разом з ним брали такі авторитетні люди як Кара-Мурза з РФ, дружина лауреата Нобелівської премії з Китайської народної республіки".

"Завтра ми вилітаємо в Париж… Ільмі Умеров виграв цю премію і 7 листопада ми поїдемо отримувати її", - зазначив Е.Барієв.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко нагородив державними відзнаками заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза.