Умеров завтра вылетает в Париж для получения премии

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 2593 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 64766 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 133060 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108588 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111030 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108934 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101551 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106111 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102844 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 147799 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Умеров завтра вылетает в Париж для получения премии

Умеров завтра вылетает в Париж для получения премии

Киев  •  УНН

 • 8252 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров завтра, 7 ноября, посетит Париж для получения награды "Платформы Европейской памяти и совести". Об этом на пресс-конференции сообщил председатель правления Крымскотатарского Ресурсного Центра Эскендер Бариев, передает УНН.

"По инициативе крымскотатарского ресурсного центра Меджлиса и крымских татар, кандидатура Илим Умерова была выдвенута на соискание премии данной авторитетной организации в которую входят около 40 организаций из 18 стран", - сказал Э.Бариев.

Он отметил, что Ильми Умеров стал лауреатом этой премии "несмотря на то, что финальное участие вместе с ним принимали такие авторитетные люди как Кара-Мурза с РФ, жена лауреата Нобелевской премии с Китайской народной республики".

"Завтра мы вылетаем в Париж ... Ильми Умеров выиграл эту премию и 7 ноября мы поедем получать ее", - отметил Э.Бариев.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко наградил государственными наградами заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.

Украинские Национальные Новости

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