Умеров завтра вылетает в Париж для получения премии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров завтра, 7 ноября, посетит Париж для получения награды "Платформы Европейской памяти и совести". Об этом на пресс-конференции сообщил председатель правления Крымскотатарского Ресурсного Центра Эскендер Бариев, передает УНН.
"По инициативе крымскотатарского ресурсного центра Меджлиса и крымских татар, кандидатура Илим Умерова была выдвенута на соискание премии данной авторитетной организации в которую входят около 40 организаций из 18 стран", - сказал Э.Бариев.
Он отметил, что Ильми Умеров стал лауреатом этой премии "несмотря на то, что финальное участие вместе с ним принимали такие авторитетные люди как Кара-Мурза с РФ, жена лауреата Нобелевской премии с Китайской народной республики".
"Завтра мы вылетаем в Париж ... Ильми Умеров выиграл эту премию и 7 ноября мы поедем получать ее", - отметил Э.Бариев.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко наградил государственными наградами заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.