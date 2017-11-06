Умеров завтра вылетает в Париж для получения премии

"По инициативе крымскотатарского ресурсного центра Меджлиса и крымских татар, кандидатура Илим Умерова была выдвенута на соискание премии данной авторитетной организации в которую входят около 40 организаций из 18 стран", - сказал Э.Бариев.

Он отметил, что Ильми Умеров стал лауреатом этой премии "несмотря на то, что финальное участие вместе с ним принимали такие авторитетные люди как Кара-Мурза с РФ, жена лауреата Нобелевской премии с Китайской народной республики".

"Завтра мы вылетаем в Париж ... Ильми Умеров выиграл эту премию и 7 ноября мы поедем получать ее", - отметил Э.Бариев.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко наградил государственными наградами заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.